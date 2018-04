Anzeige

Bensheim.Auf Revanche ist die HSG Bensheim/Auerbach aus, wenn am Samstag (16 Uhr) die TG Biblis in die TSV-Halle am Weiherhaus kommt. Die A-Liga-Handballer von Trainer Moritz Brandt verloren das Hinspiel nach schwacher Vorstellung 29:32 und leisteten sich damit einen entscheidenden Patzer im Titelkampf.

Inzwischen ist klar, dass Bensheim nur dritte Kraft hinter Groß-Rohrheim und Lorsch bleibt, der Vorsprung auf den Vierten beträgt schon sieben Punkte, so dass sich tabellarisch nichts mehr tun wird. Doch Brandt und seine Mannschaft wollen die Runde erfolgreich beenden, wollen mit einem guten Gefühl in die anschließende Pause gehen, um dann in der nächsten Runde wieder anzugreifen. Gegen Biblis gilt es in erster Linie den körperlich starken Rückraum der Gäste in den Griff zu bekommen. tip