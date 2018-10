Platz zwei und drei in der Jugend-Liga

Bensheim.Am zweiten Spieltag dieser Saison traten zwei Mannschaften der TSV Auerbach zum Grundklassen-Turnier der männlichen Volleyball-Jugend in Wald-Michelbach an. Sie belegten am Ende die Plätze zwei und drei.

Die zweite TSV-Mannschaft musste als erstes gegen den DSW Darmstadt antreten, der für die Rot-Weißen zu stark war. Später verlor TSV 1 gegen den DSW, der das Turnier gewann. Die weiteren Spiele konnten dann von beiden Teams gewonnen werden, was großen Jubel auslöste. Das direkte Duell TSV I gegen TSV II endete mit 1:1 Sätzen und aufgrund der mehr erzielten Punkte einem knappen Sieg für die TSV II. Das nächste Turnier ist schon am kommenden Samstag (3.11.) in Griesheim.

In Wald-Michelbach spielten für TSV Auerbach I Finn Gehbauer, Christian Bamberg, Jan-Eric Meyer und Benjamin Holz, für die TSV II Alexander Goetz, Samuel Düringer, Marvin-Elias Düringer und Alexander Simonov. red

