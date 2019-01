Plötzlich nah am Abgrund

Fehlheim.Ernüchterung beim Tischtennis-Regionalligisten VfR Fehlheim, der eigentlich mit großen Ambitionen zum Auswärtsspiel beim ASV Süchteln antrat, aber mit einer schmerzhaften 4:9-Niederlage die Heimreise antreten musste. Denn der Viersener Stadtteilclub ist nun in der Tabelle an den Fehlheimern vorbeigezogen, so dass sich der VfR erstmals in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz wiederfindet.

Dabei waren die personellen Voraussetzungen beim VfR eigentlich optimal, denn zum ersten Mal in dieser Spielzeit konnte er in Bestbesetzung antreten. So war auch der indische Spitzenspieler Sourav Saha zur Mannschaft gestoßen und konnte die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen. Saha war in seinen beiden Einzelspielen erfolgreich – und auch im Doppel mit Andrej Bondarev ging er als Sieger vom Tisch.

Ansonsten war der Auftritt der Fehlheimer aber schwach. Es sollte nicht mehr viel gelingen. Kein weiteres Doppel konnte der VfR mehr für sich entscheiden und auch in den Einzeln reichte es nur zu einem weiteren Erfolg durch Alex Tronin.

„Nun wird es für uns natürlich sehr schwer. Wir haben uns aber noch lange nicht aufgegeben und werden natürlich alles daran setzen, den Klassenerhalt noch möglich zu machen“, gab sich Fehlheims Mannschaftsführer Philipp Mostowys nach der ersten Enttäuschung über die verlorene Partie gleich wieder kämpferisch.

Starke Talente springen ein

Bezirksliga SV Nieder-Liebersbach _ VfR III 8:8. Eine Punkteteilung, die man in jedem Fall als Erfolg werten muss, hatte der Aufsteiger doch ein wenig mit Aufstellungssorgen zu kämpfen. So musste der zwölfjährige Bastian Schubert als Schülerersatzspieler sogar im vorderen Paarkreuz antreten und erwischte einen „Sahnetag“, konnte er doch seine beiden Einzel gewinnen. Auch im Eingangsdoppel mit Jugendersatz Marvin Prochazka war er siegreich. Einzig im entscheidenden Schlussdoppel fand das Nachwuchsduo dann seine Meister, so dass es nicht zum möglichen Sieg reichen sollte.

Ebenfalls in guter Form präsentierte sich Wolfgang Bund, der im mittleren Paarkreuz zwei Siege beisteuern konnte. - Weitere VfR-Punkte: Köhler, Geyer, Podlich.

Frauen-Bezirksoberliga: Nach zwei weiteren Heimniederlagen bleiben die Fehlheimerinnen auf dem letzten Tabellenplatz. Beim 2:8 gegen die SG Dornheim war das VfR-Team nahezu chancenlos; einzig Hannah Wytrickus und Carolin Michel konnten Einzelsiege feiern.

Spannender gestaltete sich da schon die Partie gegen Pfungstadt. Beim 6:8 schnupperten die Fehlheimer Frauen lange am Unentschieden, mussten sich aber trotz großem Kampf geschlagen geben. VfR-Punkte: Alma/Michel Wytrickus (2), Alma (2), Michel. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.01.2019