Pokal ist für Flames eine Pflichtaufgabe

Bensheim.Nach der Länderspielpause kehrt die HSG Bensheim/Auerbach zurück in den Pflichtspiel-Modus. In der zweiten Runde des DHB-Pokals müssen die Flames am Sonntag (16 Uhr) bei der TSG Oberursel ran. Bundesliga gegen Oberliga, eine Pflichtaufgabe für die HSG-Handballerinnen? Ja, meint Heike Ahlgrimm. Zwar unterschätze man den Gegner nicht, aber die Flames-Trainerin rechnet fest damit, dass ihre

...