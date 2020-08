Pokal-Schlager vor kleiner Kulisse

Heidelberg/Mannheim.In die Vorfreude mischt sich ein bisschen Wehmut. Eigentlich wollte der Heidelberger Fußball-Landesligist ASC Neuenheim für das große Verbandspokal-Halbfinale gegen den SV Waldhof Mannheim ins Rhein-Neckar-Stadion umziehen. Doch dann kam Corona, und statt vor mehreren Tausend Fans in der Heimat des VfR Mannheim empfängt der Außenseiter die SVW-Profis nun im Nachholspiel der Vorsaison vor nur 300 zugelassenen Zuschauern am Samstag (18 Uhr, live im Waldhof-Livestream bei YouTube) auf dem Kunstrasen des Fußballcampus Heidelberg.

„Das ist total schade für den ganzen Verein“, sagt Neuenheims Trainer Uli Brecht, der im vergangenen Oktober noch den VfR betreute, als der vor 4500 Zuschauern das Stadtderby gegen Waldhof im Verbandspokal-Viertelfinale mit 0:3 verlor. Heute wird es auf der Anlage in der Nähe des Heidelberger Zoos definitiv beschaulicher zugehen, wenn der SVW die zweitletzte Hürde überspringen will, damit am zweiten September-Wochenende der SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Mannheim kommt. Im Endspiel des bfv-Pokals (Sa., 22. August, 16.45 Uhr) wartet Oberligist FC Nöttingen.

Erstmals im Waldhof-Kader stehen sollen die Neuzugänge Hamza Saghiri und Marcel Costly. Jan-Hendrik Marx ist indes noch nicht wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und fehlt weiterhin. alex

