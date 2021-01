Pokalspiel wegen Corona abgesagt

Bietigheim.Nachdem es in der vergangenen Woche mehrere positive Corona-Fälle beim Frauenhandball-Bundesligisten SG BBM Bietigheim gegeben hatte, wurde auch das für heute geplante DHB-Pokal-Viertelfinale gegen die HSG Bad Wildungen abgesagt. Die Infektionen waren vor der Bundesliga-Partie der SG am Mittwoch in Bad Wildungen aufgetreten, die daraufhin ausfiel.

In den weiteren Viertelfinals spielen am Samstag HSG Blomberg-Lippe – Buxtehuder SV und Thüringer HC – TuS Metzingen sowie am Sonntag Bayer Leverkusen – HL Buchholz-Rosengarten.

Nachholspiel für die Flames

Die HSG Bensheim/Auerbach war im Achtelfinale in Blomberg gescheitert; für die Flames steht am Samstag (18 Uhr) das Bundesliga-Nachholspiel gegen Frisch Auf Göppingen auf dem Programm. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.01.2021