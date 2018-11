Ponzi trifft im Dutzend

Zwingenberg.Die Handballerinnen des TuS Zwingenberg bleiben in der Erfolgsspur: Im fünften Spiel in Folge blieb das Landesliga-Team von Trainer Matthias Kremer ohne Niederlage, gewann beim Tabellenschlusslicht HSG Bachgau sicher mit 34:30 (17:12) und ist mit 9:7 Punkten Fünfter. „Wir hätten noch deutlicher gewinnen können, waren aber zum einen personell etwas dünn besetzt und haben uns zum anderen in der

...