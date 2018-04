Positive Überraschungen und verpasste Chancen der FSG

Großer Jubel bei den Senioren des VfR Fehlheim, die bei den Bensheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaften im Finale - wie 2014 - die TSV Auerbach bezwangen. © Lotz

Bensheim.Fragt man die Beteiligten der Bensheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaften nach einem Fazit, so fällt dieses durch die Bank positiv aus. Die Besucherzahlen stimmten in diesem Jahr bei den Senioren an allen vier Abenden, die Zuschauer sahen spannende und teilweise hochklassige Spiele und neben aller sportlichen Rivalität, die die Vereine mit ins Turnier brachten, ging es auf dem Parkett alles

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4006 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.01.2016