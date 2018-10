Präsidium tritt komplett zurück

Mannheim.Gestern Vormittag verkündete eine Pressemitteilung des Vorstands des Fußball-Regionalliga-Spitzenreiters SV Waldhof Mannheim, was bereits in der Gerüchteküche diskutiert wurde. Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill sowie seine Vize Alexander Rudnick, Markus Ritzmann und Klaus Bittinger treten auf der Mitgliederversammlung Ende November geschlossen zurück. Der Grund sind offenbar unüberbrückbare Differenzen mit Mäzen Bernd Beetz, mit dem Geschwill, Rudnick und Ritzmann gemeinsam im Aufsichtsrat sitzen. Unterschiedliche Auffassungen über die tatsächliche Umsetzung der 50+1-Regel des DFB in der Praxis hätten immer wieder zu Reibungspunkten geführt.

Trainer Bernhard Trares fürchtet indes keine Auswirkungen auf die sportliche Leistungen der Waldhöfer. „Das ist nicht unser Thema“, so der Coach nach dem 2:0-Sieg in Elversberg durch Tore von Kern (23.) und Sulejmani (59.). alex

