Preisgeld für tolle Projekte

Bensheim.19 Vereine im Geschäftsgebiet der Volksbank Darmstadt - Südhessen wollten ihn haben, den Stern des Sports in Bronze: Die Sport- und Kulturgemeinde (SKG) Erfelden hat ihn gewonnen. Diese Auszeichnung hat sich seit ihrer Premiere im Jahr 2004 zu Deutschlands wichtigstem Wettbewerb im Breitensport entwickelt. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen. Vielmehr werden Vereine und Initiativen geehrt, die sich in herausragender Weise gesellschaftlich oder sozial engagieren.

Den ersten Rang und damit ein Preisgeld von 1500 Euro sicherte sich die diesmal die SKG Erfelden mit ihrem Projekt „Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund“. Zudem vergab die Jury, bestehend aus sportlichen Größen und Persönlichkeiten der Region, auch noch zwei weitere Plätze, nämlich an den ASC Darmstadt (100 Euro) mit seinem Programm „Kinder, Schüler und Jugendliche bewegen - durch gezielte sportliche Aktivitäten und gemeinschaftliches Engagement selbstbewusst, selbstverantwortlich und stark machen“ sowie an die SKV Büttelborn (750 Euro) mit ihrem Projekt „Wir bringen Bewegung ins Leben“. Der Verein hatte den Mut ein vereinseigenes Fitness- und Gesundheitszentrum zu errichten.

Die Auswahl der drei Gewinner fiel der Jury keineswegs leicht. „Denn jeder Sportverein, der sich ehrenamtlich engagiert, hat eigentlich einen ‚Stern des Sports’ verdient“, so Jörg Lindemann, Mitglied des Vorstands der Volksbank. Und so lobte die Volksbank noch einen weiteren Sonderpreis aus, verbunden mit einem Preisgeld von 500 Euro - und zwar an den KSC Bensheim für sein therapeutisches Boxen mit Kindern und Jugendlichen, mit dem er einen wichtigen präventiven Beitrag leistet. red

