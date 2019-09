Probetraining bei den Cheerleadern

Auerbach.Die Cheerleading-Gruppe Cheer Strike der TSV Rot-Weiß Auerbach besteht seit bereits zwei Jahren. Rund 70 Mädchen und zehn Jungs im Alter von fünf bis 30 Jahren sind in vier Teams in verschiedenen Altersklassen sowie Leistungsstufen eingeteilt und nehmen seit einem Jahr an Meisterschaften teil.

Nun will die Gruppe sich vergrößern, besonders im Nachwuchs- und Aufbaubereich. Cheer Strike bietet ein Probetraining am Sonntag (8.) im Vereinsheim der TSV Auerbach (Weiherhaus/Saarstr.) für interessierte Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren an, die einen abwechslungsreichen Teamsport ausprobieren möchten. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. red

Die Trainingszeiten: 5-10 Jahre von 14-16 Uhr; 10-15 Jahre 16-18 Uhr; ab 15 Jahren 19-21 Uhr; weitere Infos: www.cheerstrike.de

