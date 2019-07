Profi-Tipps in Lorsch

Nicole und Lothar Leder geben wertvolle Schwimmtechnik-Tipps. © Neu

Lorsch.Noch sind es gut vier Wochen bis zum 16. Lorscher Triathlon am Sonntag, 11. August. Doch schon seit Ende Juni ist die Online-Anmeldung geschlossen, da alle Startplätze vergeben sind. Damit werden wieder 500 Ausdauersportler 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren sowie fünf Kilometer Laufen. Das Interesse an diesem Volks-Triathlon ist nach wie vor groß, so dass die von der DLRG Lorsch geführte Warteliste ebenfalls anwächst.

Auch in diesem Jahr bietet der Veranstalter einen Schwimm-Workshop zur Optimierung der individuellen Schwimmtechnik an. Wie schon im Vorjahr werden die Ex-Ironman-Profis Nicole und Lothar Leder aus Darmstadt an drei Abenden Tipps geben. Gerade das Schwimmen gilt als die technisch anspruchsvollste Teildisziplin beim Triathlon. Das je eineinhalbstündige Technik-Training ist am 22., 29. Juli und 5. August (jeweils montags) von 18.30 bis 20 Uhr im Waldschwimmbad Lorsch.

Für Kurzentschlossene besteht noch bis zum morgigen Freitag (12.) die Möglichkeit, sich formlos für die Übungseinheiten anzumelden. Nicole und Lothar Leder betreuen jeweils eine Trainingsgruppe mit maximal 15 Personen. ax

