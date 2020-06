Profi-Turnier beim TCB 2000 Darmstadt

Darmstadt.Nachdem die Herren in der vergangenen Woche ihre Vorrundenspiele der vom Deutschen Tennisbund in der Corona-Pause veranstalteten „German Pro“-Turnierserie ausgetragen haben, greifen in dieser Woche die Damen ins Geschehen ein. Die Anlage des TCB 2000 Darmstadt ist ein zentraler Austragungsort: In Bessungen spielen bis Freitag zwei Vorrundengruppen, vom 30. Juni bis 3. Juli findet dort die Zwischenrunde und vom 14. bis 17. Juli das Halbfinale statt.

Zuschauer sind (noch) nicht zugelassen, die Spiele werden täglich ab 10 Uhr auf „tennischannel.com“ übertragen. Morgen ist außerdem das ZDF in Darmstadt und macht einen Bericht, der voraussichtlich am kommenden Sonntag in der Sportreportage zu sehen ist.

Die Vorrunde wird in sechs Vierergruppen durchgeführt, weitere Austragungsorte bei den Damen sind Stuttgart und Versmold. Die in Darmstadt am höchsten eingestufte Spielerin ist in Gruppe 1 die 25-jährige Hamburgerin Tamara Korpatsch als Nummer drei der Turnier-Setzliste (Nr. 111 Weltrangliste), Gruppe 4 wird angeführt von Mona Barthel (Nr. 4 / WTA 214). kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020