Profis in „Homeoffice“ und für die gute Sache

Frankfurt.Der Sport in Deutschland steht still. Die Coronavirus-Pandemie hat auch die großen Ballsportarten mit voller Wucht getroffen. Wie gehen die hessischen Topvereine mit dieser Ausnahmesituation um? Ein Überblick:

Fußball: Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das Mannschaftstraining für die laufende Woche komplett ausgesetzt und seine Profis vorerst nach Hause geschickt. „Es ist eine außergewöhnliche Situation, die auch von uns außergewöhnliche Maßnahmen erfordert“, begründete Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic die Entscheidung. Am 23. März (Montag) soll das Training wieder aufgenommen werden.

Auch die Spieler des Zweitligisten SV Darmstadt 98 trainieren bis auf weiteres individuell. Am Samstag holten die Lilien-Profis ihre Sachen und Trainingsgeräte ab, um sich im „Homeoffice“ fit halten zu können. Liga-Rivale SV Wehen Wiesbaden will heute beraten, wie es weitergeht. Bis dahin haben die Spieler frei. Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach bat seine Spieler nach einem freien Wochenende dagegen am gestrigen Montag zum Training.

In der Frauen-Bundesliga ruht für den FFC Frankfurt bis mindestens 19. April der Spielbetrieb nach der Länderspiel-Pause, nachdem das Endspiel um den Algarve-Cup ausgefallen war, weil Deutschlands Final-Gegner Italien wegen der Corona-Epidemie vorzeitig in die Heimat zurückgekehrt war.

Handball: Bundesligist MT Melsungen legt sowohl im sportlichen wie auch administrativen Bereich eine Pause bis zum 29. März ein. Wegen mangelnder Hallentrainingsgelegenheiten hat das Trainerteam um Chefcoach Gudmundur Gudmundsson individuelle Trainingspläne für die Spieler erstellt. Alle öffentlichen Auftritte der Mannschaft sind ausgesetzt. Beim Liga-Rivalen HSG Wetzlar will man am Dienstag beraten, wie man mit der Ausnahmesituation umgeht. Da die Trainingshallen der Stadt Wetzlar komplett gesperrt wurden, ist ein normaler Betrieb nicht aufrechtzuhalten.

Zweitligist TV Hüttenberg hat eine Alternative für die Zwangsauszeit gefunden. Weil der Spielbetrieb bis Ende April ausgesetzt wird, wollen die Spieler für Menschen in Quarantäne oder Risikogruppen das Einkaufen übernehmen. „Vielleicht sind es nur kleine Taten, doch wir sind uns sicher, dass die Hilfebedürftigen hiermit unterstützt werden“, sagte Trainer Frederick Griesbach. Von Dienstag an sollen die Einkaufslisten telefonisch oder per E-Mail durchgegeben werden können.

Flames machen Urlaub

Die Spielerinnen des Frauen-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach befinden sich im Urlaub, der für die Länderspielpause nach dem am vergangenen Sonntag ausgefallenen Spiel in Leverkusen geplant war. Wann und wie das Training wieder aufgenommen wird, ist noch offen. Beim Liga-Rivalen HSG Bad Wildungen Vipers soll der Trainingsbetrieb in dieser Woche langsam heruntergefahren und dann vorläufig ausgesetzt werden.

Basketball: Bei den Gießen 46ers herrschte zunächst bis zum gestrigen Montag ein Trainingsverbot, das auch für die Jugendmannschaften galt. Die Skyliners Frankfurt beobachten die Situation. „Wir werden natürlich allen Empfehlungen und Vorgaben der Behörden nachkommen“, sagte Geschäftsführer Gunnar Wöbke.

Volleyball: Nach dem Abbruch der Bundesligasaison haben die Männer der United Volleys Frankfurt und die Frauen des VC Wiesbaden zwangsfrei. Die Vereine treibt vor allem die Sorge um die Zukunft um. Der finanzielle Schaden bei den Frankfurtern gehe laut Geschäftsführer Jörg Krick „auf jeden Fall weit in den sechsstelligen Bereich“. Nicht so hart trifft das vorzeitige Saison-Aus die Wiesbadenerinnen, die die Play-offs sportlich verpasst hatten. dpa

