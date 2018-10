Prügel und rassistische Sprüche

Bergstraße.Weil beide Parteien unterschiedliche Angaben zum Geschehen machten, bleib dem Kreissportgericht nichts übrig, als den Angaben des Schiedsrichters zu folgen. Wegen der Tumulte nach Abpfiff des Fußball-D-Liga-Spiels zwischen der TG Trösel II und dem FC Sporfreunde Heppenheim II am 2. September (Endstand 2:2) sind drei Heppenheimer Spieler und ein Tröseler verurteilt worden: Zehn, vier und je zweimal zwei Spiele Sperre verhängte das Gremium unter Vorsitz von Gerhard Ripper (Mitlechtern) wegen Tätlichkeit im Wiederholungsfalle, unsportlichem Verhalten und rassistischen Äußerungen.

Was genau wann wie passiert war, wurde – wie von Ripper befürchtet – auch während der Beweisaufnahme nicht klar. Der Sportfreunde-Vereinsvertreter waren beim Spiel nicht dabei, der Tröseler hatte wenig bis gar nichts gesehen und die Beschuldigten lieferten unterschiedliche Versionen des Tatherganges: absichtliches Abschießen eines Spielers nach Schlusspfiff oder Ball nach vorn schlagen mit dem Abpfiff? Ringergriff gegen einen Gegenspieler inklusive nachträglichem Tritt gegen den Kopf oder bloß Schubser, fallenlassen und drüberstolpern über den am Boden Liegenenden?

Zeugen kommen nicht

Nichts war klar an diesem Abend – außer, dass sich beide Seiten in verschiedenen Beleidigungen („Kanaken“ die einen, „Nazis“ die anderen) übten. Auch die beiden geladenen Zeugen konnten nicht zur Aufklärung beitragen. Sie erschienen erst gar nicht.

So hatten Ripper sowie seine Beisitzer Roß und Beckerle nur die Möglichkeit, dem Schiedsrichter als einzigem Neutralen Glauben zu schenken, auch wenn der FC Sportfreunde den Wahrheitsgehalt des Berichts anzweifelte. Der Schiri habe selbst nichts gesehen. Der Bericht habe nur von Trösel gemachte Angaben enthalten, während die Heppenheimer trotz Gesprächsversuchen nicht angehört worden seien.

Schiri-Aussage gilt als glaubhaft

Der Referee aus Lampertheim sagte aus Sicht des Gremiums glaubhaft aus, dass ein Sportfreund nach dem Abpfiff einen Tröseler mit einem Ringergriff zu Boden brachte, im dann entstehenden Tumult habe ein weiterer Sportfreund den Tröseler mit Absicht an den Kopf getreten und ein Dritter habe geäußert: „Ihr seid Nazi-Brüder, Ihr seid alle ausländerfeindlich.“ Immerhin: Dieser Heppenheimer gab zu, dies gesagt zu haben, wies aber darauf hin, dass er zuvor unter anderem als „Scheiß-Ausländer“ beschimpft worden sei. Das bewertete das Sportgericht bei seiner Urteilsfindung als stafmildernd.

In einem zweiten Verfahren, das am gleichen Abend verhandelt wurde, wurden zwei zuvor schon betroffene Heppenheimer für ihr Verhalten beim Spiel des FC Sportfreunde II beim SV Lörzenbach II am 9. Oktober bestraft. Hier lauteten die Vorwürfe unsportliches Verhalten und Schiedsrichterbeleidigungen. Beide Tatbestände sah das Sportgericht als erwiesen an, verhängte zweimal die Mindeststrafe (50 Euro für die Beleidigung, zwei Spiele Sperre für die Unsportlichkeit). In Summe ist damit der eine Heppenheimer vier Spiele gesperrt. all

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018