Punktrichter als Spielverderber

Bensheim.Das Bensheim/Mannheimer Tanzpaar Tina Zettelmeier/Benjamin Eiermann kam beim Weltranglistenturnier Baltic Grand Prix der Senioren 2 Latein im lettischen Riga auf den zweiten Platz.

Nachdem die beiden Deutschen in diesem Jahr schon einige Top-Ergebnisse gezeigt hatten, gehörten sie unter den 17 internationalen Paaren u.a. aus Russland, Spanien, Litauen und den USA zu den Favoriten. Über die Vorrunde lief es in den drei Runden bis ins Finale erwartungsgemäß optimal. Mit allen Kreuzen ging es in die Endrunde der besten Sechs, in der noch Russland, Spanien, Litauen, Estland und ein weiteres deutsches Paar vertreten waren.

„Leider entschied sich dann der litauische Wertungsrichter unter den zehn internationalen Wertungsrichter, die letztlich entscheidende Eins dem russischen Paar zu geben“, verweist Tina Zettelmeier auf einen gewissen Heimvorteil. Somit ging der Sieg an das Ehepaar Makarenko aus Moskau, Dritte der Weltrangliste. Das Publikum und auch mitgereiste Zettelmeier/Eiermann-Fans waren mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und taten dies auch lautstark kund. Es gab stehende Ovationen für die Zweitplatzierten, die mit ihren Tänzen und den Präsentationen zufrieden waren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019