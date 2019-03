Punktverlust trotz Chancenplus

Bergstraße.Die FFG Winterkasten/Reichenbach hatte sich zum Rückrundenstart der Frauenfußball-Gruppenliga für das Heimspiel gegen die SG Michelstadt viel vorgenommen, am Ende war aber das Ergebnis (3:3) nicht dem einseitigen Spielverlauf entsprechend.

Die FFG ging durch ein Tor von Saskia Hebel in Führung (17.), wenig später musste allerdings der Ausgleichstreffer (23.) hingenommen werden. In der Folge ließen die FFG-Spielerinnen zahlreiche Chancen ungenutzt, das rächte sich, als die Gäste in der 76. Minute das 1:2 erzielten. Im direkten Gegenzug stellte Eva Bickelhaupt (77.) den Gleichstand wieder her.

Doch auch dieser währte nicht lange. Michelstadt/Rimhorn legte in der 83. Minute noch einmal vor, bevor Ann-Kathrin Haag mit einem Kopfballtreffer (85.) für den 3:3-Endstand sorgte. Die FFG scheiterte an ihrer mangelhaften Chancenverwertung. Michelstadt/Rimhorn dagegen zeichnete sich durch eine hohe Effektivität aus und machte aus drei Chancen drei Tore. „Das ist sehr ärgerlich. Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten gewinnen müssen“, lautet das Fazit von FFG-Co-Trainerin Antje Scheerer.

Verbandsliga: FFC Runkel – St. Heppenheim 2:1. Den Heppenheimerinnen bleibt das Pech treu, es war die vierte Pleite in Serie für das Team von Trainer Florian Fäustle. In einem Spiel zweier gleich starker Gegner machte am Ende ein Tor den Unterschied aus. Den Starkenburgia-Treffer erzielte Selina Fuchs (41.) zum 2:1. as

