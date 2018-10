Rallye auf Odenwälder Landstraßen

Bergstraße.Am Samstag um 12 Uhr startet die Nibelungenring-Rallye in ihre 51. Runde. Die Organisatoren aus acht regionalen Motorsportclubs unter Führung der IMS Schlierbachtal sind bestens vorbereitet und freuen sich auf ein top besetztes Starterfeld. Zum Nennschluss wurden mehr als 90 Startplätze vergeben. Angeführt wird das Feld von Georg Berlandy, dem deutschen Rallyemeister des Jahres 2013. Er ist mit seinem Co-Piloten Ricky Schmitt auf dem bärenstarken Opel Kadett C unterwegs.

Der mehrfache Gesamtsieger der Nibelungenring-Rallye, Rainer Noller und Co-Pilotin Sarah Hess, starten auf Mitsubishi Lancer. Mit Startnummer drei geht der ebenfalls zum Favoritenkreis zählende Jörg Schuhej mit Beifahrerin Tanja Timmer auf die Odenwälder Rallyestrecke. Björn Satorius aus Bickenbach kann seinen Titel nicht verteidigen. Er startet am Wochenende mit Copilotin Lina Meter beim Abschlusslauf zur deutschen Rallyemeisterschaft in Niederbayern.

Knapp 50 Teams werden im „Bestzeitfeld“, dem Hauptrennen, um Pokale kämpfen, darunter auch weitere Fahrer aus der stetig wachsenden südhessischen Rallyeszene. Angeführt werden die heimischen Piloten von Routinier Franz Koob, der mit Beifahrer Michael Tönnismann auf seinem Fiat Punto Kit-Car an den Start geht. Der Fürther Kfz-Meister bestritt vergangene Woche erfolgreich die Rallye Legend in San Marino, das weltweit größte Event für historische Rallyefahrzeuge.

Die kommen auch auf dem Nibelungenring zum Zug. 40 Rallyeteams haben für die elfte Historic-Rallye gemeldet. Dieser Wettbeweb wird als Gleichmäßigkeitsrallye durchgeführt, bei der es nicht um Höchstgeschwindigkeit und Bestzeiten, sondern um das exakte Fahren in einem vorgegebenen Zeitfenster geht. Auch hier gehen viele Rallyeteams der heimischen Motorsportclubs auf die Piste. Abgerundet wird die Veranstaltung von einigen historischen Rallyewagen. Die Teams präsentieren die Fahrzeuge vom Schlage eines Audi Quattro, Ford Escort und Fiat 131 bei einer Demonstrationsfahrt ohne Zeitwertung.

Bereits am Freitag ab 17 Uhr können einige Fahrzeuge bei der technischen Abnahme im Rallyezentrum an der Peter-Heckmann-Halle am Sportplatz Affolterbach begutachtet werden. Wie im Vorjahr ist dort der Dreh- und Angelpunkt der größten Motorsportveranstaltung Südhessens, die am Samstag gegen 21.30 Uhr mit der Ehrung von Siegern und Platzierten endet. red/ü

