Rapp Zweiter beim Adventscross

Bergstraße.Stephan Rapp von der LG SSG/VfL Bensheim hat beim 51. Adventscross rund um das Stadion des TSV Pfungstadt Platz zwei seiner Altersklasse M45 belegt. In 29:16 Minuten kam er nach 7700 Metern knapp hinter AK-Sieger Jan Ascher (29:08/TV Trebur) ins Ziel. Im Gesamtklassement der 32 Männer belegte der Rapp zudem Platz elf.

Die Langstrecke der Männer über 7700 Meter gewann der in Frankfurt lebende 23-jährige Äthiopier Ayele Dejen Atanaw (25:52 Min.) vor seinem Landsmann Fasil Kebede (26:31).

Brooks Zweite der Laufcup-Serie

Der Traditionslauf des TSV Pfungstadt am ersten Adventssonntag bildete gleichzeitig den Abschluss der Lang-Laufcup-Serie, die zum 21. Mal stattfand. Jaqueline Brooks (2. W50) und Christel Kremser (3. W60) vom Lauftreff Lorsch holten Podestplätze in der Gesamt-Wertung. Im Crosslauf der Frauen über 3200 Meter kam Brooks in 16:01 Minuten auf Rang 16 im Feld der 26 Frauen, wurde damit Dritte in ihrer Altersklasse. Christel Kremser finishte in 18:16 Minuten als 23. Frau und Zweite der W60. Schnellste Frau war die WU20erin Tabea Sostmann (13:12) vom ASC Darmstadt. ax

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.12.2019