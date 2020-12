Rasend schneller Bensheimer

Der Bensheimer Marc Ehret hat sich ein großes Ziel in 2021 gesetzt. © Ehret

Bensheim.Der Bensheimer Automobilrennfahrer Marc Ehret feierte mit seinem Team in diesem Jahr zum zweiten Mal den Klassensieg beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Ansonsten es wegen der Corona-Einschränkungen auch für ihn ein durchwachsenes Jahr und er blickt schon voller Zuversicht auf die Motorsport-Saison 2021. Dann will der 27-Jährige in der neuen BMW M2 CS Cup-Klasse an den Start gehen.

Seit seinem dritten Lebensjahr fährt der gebürtige Hüttenfelder erfolgreich Rennen. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Marc Ehret in Fürth und war Mitglied der IMS Schlierbachtal. In Walldorf war er jüngster Clubmeister und feierte die deutsche Meisterschaft.

Nachdem er die klassische Schule im Kartsport durchlaufen hatte, nahm der selbstständige Finanzunternehmer 2015 an dem Nachwuchsprogramm ,,Roller sucht Deutschlands besten Nachwuchsrennfahrer’‘ teil und setzte sich bei dieser Sichtung gegen rund 3000 Bewerber durch. Danach startete er in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) mit neun Rennen pro Jahr auf der 26 Kilometer langen Nordschleife. Beim 24-Stunden-Rennen, dem Saisonhighlight, schaffte er 2017 den Klassensieg. Es folgten ein zweiter Platz 2018 und Rang fünf im Vorjahr, ehe ihm im Hyundai i30 nun erneut der Klassensieg gelang. 70 Runden legte er – untererschwerten Bedingungen mit einer witterungsbedingten langen Rennunterbrechung in der Nacht – mit seiner Crew zurück.

In der BMW M2 CS Cup-Klasse wird mit einem von BMW-Motorsport umgebauten Rennfahrzeug mit ca. 450 PS gefahren. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für Ehret auf Hochtouren. Sein Ziel für 2021 ist klar: Er will die Meisterschaft auf dem Nürburgring gewinnen. kr/red

