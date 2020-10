Rauch strebt Platz vier in der B-Liga an

„Wir haben einen guten Kader, haben alle Positionen doppelt besetzt und in der Vorbereitung gut gearbeitet“, strahlt Thomas Rauch, der neue Trainer des Handball-B-Ligisten HSG Bensheim/Auerbach II, große Zuversicht aus.

Für die Bensheimer beginnt die Saison am 25. Oktober mit dem Heimspiel gegen die ESG Erfelden II „und erst dann werden wir wissen, wo wir tatsächlich stehen“, ist für den Übungsleiter die Leistungsstärke seiner eigenen Mannschaft, aber auch die der Konkurrenz nicht so recht einzuschätzen. „Wir hatten nur drei Tests und die waren nicht ideal. Verstecken müssen wir uns aber sicherlich nicht“, strebt Rauch, der Patrick Eppers auf der Trainerbank abgelöst hat, einen Platz im vorderen Drittel an. „Rang vier haben wir mal ins Auge gefasst“, verrät der Coach. tip

