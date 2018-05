Anzeige

Bensheim.Auch die FC 07 Bensheim II (35 Punkte) kann sich nach der Rimbacher Niederlage in Aschbach alle Rechenmodelle in Richtung Relegation schenken und verbleibt in der A-Liga, daran ändert die 1:3-Heimpleite gegen den FC Ober-Abtsteinach nichts. Die Odenwälder liefern sich nun bis zum letzten Spieltag ein Fernduell mit dem SV Lörzenbach um den zweiten Platz.

„Wir haben eine starke erste Hälfte gespielt“, fand Holger Trodt vom Trainerstab der FC 07 II, der sich jedoch vor dem Seitenwechsel zwei unglückliche Gegentore kassierte. „Nach der Pause haben uns die Mittel gefehlt, dem Gegner in Schwierigkeiten zu bringen“, so Trodt.

FC 07 II: Schweizer - Kurz, Wiegand, Hutter, Roa Pozo, Kaffenberger, Rehberger, Dejan Huseinovic, Arsan, Alhamo, Kloster. - Eingew.: Schmitt, Bader, Alessandro Zocco.