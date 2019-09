Red Phönix feiert einjähriges Bestehen

Fehlheim.Am Wochenende (28./29.) feiert der Baseball-Club Red Phönix Bensheim-Bergstraße sein einjähriges Bestehen – und zwar in seinem Ballpark auf dem Fehlheimer Sportgelände. Aus diesem Grund wird es am Samstag ab 18.30 Uhr nicht nur eine Party im Dorfgemeinschaftshaus geben, sondern auch ein „Jubiläumsturnier“.

Gespielt wird am Samstag ab 10 und am Sonntag ab 9.30 bis etwa 16 Uhr. Neben Red Phoenix werden die Erbach Grasshoppers, Offenbach Twins und Wiesbaden Flyers im Einsatz sein. Zum Abschluss des sportlichen Teils am Samstag ist ein „Allstar-Game“ geplant, bei dem auch weniger Baseball erfahrene Spieler/innen mitwirken können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.09.2019