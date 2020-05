Regionalliga zieht nun Schlussstrich

Frankfurt.Der 1. FC Saarbrücken hat durch den Abbruch der Regionalliga Südwest den Aufstieg geschafft und kehrt nach sechs Jahren Viertklassigkeit in die 3. Fußball-Liga zurück. Die Spielkommission und die Gesellschafterversammlung der Regionalliga erklärten nämlich die derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison zu beenden.

Der Aufsteiger in die 3. Liga wurde durch die Quotienten-Regel bestimmt, dabei wird der Quotient aus erzielten Punkten und ausgetragenen Spielen ermittelt. Es steigt kein Team ab. Zu den vier Aufsteigern zählen Eintracht Stadtallendorf und KSV Hessen Kassel aus der Hessenliga. Zudem sind für den hessischen Landesverband weiterhin Kickers Offenbach, FC Bayern Alzenau, FSV Frankfurt, FC Gießen und der TSV Steinbach Haiger, der hinter Saarbrücken sogar Tabellenzweiter wurde, in der Regionalliga Südwest am Ball. dpa/red

