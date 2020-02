Reichenbach patzt im Titelrennen

Bergstraße.In den beiden Schach-Ligen auf Bezirksebene dominieren auch nach dem fünften Spieltag Bickenbacher Mannschaften das Geschehen. In der Bezirksklasse, in der Sechser-Teams antreten, hat Bickenbach II zwei Runden vor Schluss drei Punkte Vorsprung auf Bickenbach III.

Durch eine 1,5:4,5 Niederlage bei der SG Bensheim III büßte Reichenbach fast alle Chancen ein, in den Titelkampf einzugreifen. Nur Günther Wolf gelang eine Siegpartie; zudem spielte Karl-Heinz Rebenich gegen Werner Dick remis; für Bensheim gewannen Manuel Simrock, Julian Sauer, Reinhold Bosbach und Michael Zimmermann. In einem weiteren Spiel trennten sich Bensheim IV und Bürstadt III 3:3 unentschieden.

Noch nicht ganz so eindeutig ist die Lage an der Tabellenspitze der höheren Bezirksoberliga. Die erste Mannschaft von Bickenbach verbuchte mit einem 8:0 gegen Fürth einen weiteren hohen Sieg .Allerdings bewahrte sich Bürstadt mit einem 4.5:3.5-Erfolg bei Mörlenbach-Birkenau III, die kleine Chance, noch um den Aufstieg mitzureden. Nicht nur mehr erzielte zwei Mannschaftspunkte, sondern auch die deutliche höhere Brettpunktzahl sprechen allerdings für Bickenbach.

Nachbarderby ohne Sieger

Diese haben zum Abschluss der Saison aber noch schwere Spiele gegen den Tabellenzweiten aus Bürstadt und dem Tabellendritten Lorsch II zu bestreiten. Die Lorscher trennten sich in einem umkämpften Nachbarderby in Einhausen 4:4 unentschieden. Die Siegpartien spielten Doiminik Keith Chambers, Hans Rodenheber, Wolfgang Siegler für Lorsch sowie Michael Gehlhar, Peter Karcher, Klaus Peter für Einhausen. Remis’gab es zwischen Werner Wachtel und Hubert Forell sowie Rüdiger Held und Albert Grieser.

Klar fiel dagegen der 5.5:2.5-Heimsieg der Schachfreunde Heppenheim gegen Biblis aus. Erfolge an den ersten drei Brettern durch Peter Schmitt, Hans-Joachim Clara und Joachim Bund bildeten einen wichtigen Grundstein. Zudem siegte noch Jürgen Redmer, während Gerhard Ried, Hermann Füßler und und Torsten Beyertt remis spielten. Bereits in der vorletzten Runde kommt es in Biblis zu einem möglicherweise vorentscheidenden Kellerduell gegen Fürth und gegen den Abstieg.

In der über der Bezirksoberliga angeordneten Landesklasse Süd musste der bisher so stark aufspielende SC Lorsch in Hattersheim mit 3:5 seine erste Saisonniederlage und einen entsprechenden Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen. Während Danny Schmidt und Benedikt Gremm unterlagen, traten auch die übrigen sechs Spieler viel zu zaghaft auf und kamen über Remis’ in ihren Partien nicht hinaus.

Doppelte Bensheimer Freude

Im Kellerduell bei Mörlenbach-Birkenau II kam die SG 31 Bensheim II zu einem wichtigen 4,5:3,5-Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Zunächst sah es nicht gut für die Bensheimer aus, denn an den ersten drei Brettern waren sie chancenlos, doch nach einem Remis von Urgestein Bernd Goeke konterte die SG im hinteren Mannschaftsteil und gewannen dort vier Partien durch Uwe Hasselbacher, Sören Zipp, Torsten Warnk und Daniela Iosif-Höllenriegel.

In der zweithöchsten hessischen Klasse, der Verbandsliga Süd, feierte die SG 31 Bensheim einen hohen 5.5:2.5 Heimsieg gegen eine nur zu sechst antretende Mannschaft von Bad Soden aus dem Taunus. Harald Stelzer am Spitzenbrett, sowie Markus Meiser und Werner Riebel legten mit ihren Siegen neben den zwei kampflosen Punkten die Grundlage, ehe noch Michael Uhl ein remis beisteuerte. Drei Runden vor Schluss nimmt Bensheim einen guten dritten Tabellenplatz ein, aber mit bereits´vier Mannschaftspunkten Abstand zum Spitzenreiter aus Heusenstamm sind die Ambitionen auf einen Wiederaufstieg in die Hessenliga nur noch minimal. red

