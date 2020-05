Reiter hoffen auf Turnierstarts

Bergstraße.Die Corona-Pandemie trifft auch die Reitsportszene an der Bergstraße. Der Reitverein Lorsch sagte das EWU-Western-Turnier an Pfingsten sowie das Dressurturnier Mitte Juni auf seiner Anlage an der Lagerfeldstraße ab. „Dass wir nicht mit Pferdebegeisterten aus der Region zusammenkommen können, ist natürlich sehr schade. Auch die fehlenden Einnahmen aus den Turnieren sind eine weitere Hürde für

...