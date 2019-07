Reitturnier für den Nachwuchs

Schwanheim.Beim Spring- und Reitturnier, das der Reit- und Fahrverein Schwanheim am Wochenende auf seiner Anlage neben dem Sportplatz im Bensheimer Stadtteil veranstaltet, steht bei Prüfungen bis zur Klasse L die Talent- beziehungsweise Nachwuchsförderung im Mittelpunkt. Dabei finden unter anderem auch Qualifikationswettbewerbe für den PSJ-Springcup und das DHS-Jugendchampionat statt.

Die Prüfungen bei der Dieter-Hofmann-Stiftung (DHS) aus Pfungstadt werden auf A**- und L-Niveau ausgetragen, wobei sich die 20 besten Junioren bei fünf Turnieren für das Finale im Oktober in Liederbach qualifizieren. Beim Pferdesportjournal-Cup (PSJ) für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland stehen Stilspringwettbewerbe in Anlehnung an die Klasse E auf dem Programm. Den Quali-Turnieren schließt sich ein Finale im September in Bruchköbel-Roßdorf an.

Insgesamt werden in Schwanheim an zwei Tagen elf Spring- und sieben Dressurprüfungen durchgeführt. Der Eintritt ist frei. hs/red

