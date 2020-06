Rekordzahl dank Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Bergstraße.Der Landessportbund Hessen verzeichnet vor allem dank Eintracht Frankfurt einen Mitgliederrekord, kann die Folgen der Corona-Krise aber noch nicht absehen. Zum 1. Januar 2020 waren über zwei Millionen Personen, genau 2 134 686, über ihre Vereine beim lsb h organisiert – 24 575 (1,2 Prozent) mehr als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stieg die Mitgliederzahl bei der Eintracht um fast 20 700 auf 84 910. Allein der Fußball beim Bundesligisten hat inzwischen 77 500 Mitglieder.

Im Sportkreis Bergstraße blieben die Zahlen im Vorjahresvergleich nach Angaben der Geschäftsstellen-Mitarbeiterin Katja Zeth-Seidel „fast unverändert“: In 329 Vereinen gab es zum Stichtag am 1. Januar 91 029 Mitglieder, die in 90 Sportarten aktiv sind; davon sind 40 im Sportkreis mit eigenen Fachschaften vertreten.

Wie groß die von Landessportbund-Präsident Rolf Müller in diesen Zeiten häufig beschworene Solidarität für die hessischen Sportvereine wirklich ist, werde wohl erst die Bestandserhebung 2021 zeigen. „Nie zuvor waren mehr Hessinnen und Hessen Mitglied in einem Sportverein. Ich bin mir sicher, dass viele von ihnen gerade in dieser Krise erkannt haben, wie wertvoll diese Mitgliedschaft für sie ist“, so Müller: „Denn obwohl Fitness-Apps und -Videos, individueller Sport in der freien Natur und Krafteinheiten in den eigenen vier Wänden geeignet sein mögen, um sich körperlich fit zu halten - den Sport im Verein können sie nicht ersetzen. Vor allem gibt es hier auch eine Gemeinschaft, die nicht nur in Teamsportarten das besondere Etwas ausmacht.“

Fortgesetzt hat sich der Trend zu weniger Clubs: Die Zahl nahm um 40 auf jetzt 7574 ab. Insgesamt zählt der lsb h damit 206 Vereine weniger als vor zehn Jahren. Das „Dauerwachstum“ von den 1950er bis in die 2000er Jahre, das 2012 mit 7783 Vereinen seinen Höhepunkt fand, ist damit wohl endgültig beendet. Die Zusammensetzung der Vereine hat sich in den vergangenen 20 Jahren dagegen kaum verändert: Nach wie vor haben mehr als zwei Drittel der Vereine (69 Prozent) nur eine Sparte.

Im Verhältnis zur Bevölkerung gehört weiterhin mehr als ein Drittel der Bürger einem hessischen Sportverein an. „Der Sport bleibt damit die größte und mitgliederstärkste Bürgerbewegung in unserem Land. Das ist der Verdienst aller, die sich als Übungsleiter, Betreuer, Abteilungsleiter oder Vorstandsmitglieder in unseren Vereinen engagieren“, betont abschließend der lsb h-Präsident Rolf Müller. lhe/red/hs

