Remis könnte noch wehtun

Bensheim.Die Saison 2018/19 geht in die Schlussphase und in der Hessenliga war die SG 31 Bensheim bei der SK 1858 Gießen zu Gast. Ein vorentscheidendes Spiel, da sich Bensheim mitten im Abstiegskampf befindet. Das erreichte 4:4 könnte ein Punkt zu wenig in der Endabrechnung sein, falls doch drei Mannschaften absteigen und sich Bensheim in den letzten beiden Runden nicht noch steigert.

Die drei Gewinnpartien spielten Phil Thomsen, Yannik Keller und Tobias Wenner, remis endeten die Begegnungen von Gerhard Bosbach und Werner Riebel.

In der Bezirksoberliga steuert Bensheim II den direkten Wiederaufstieg in die Landesklasse an, liegt nach dem vorletzten Spieltag auf Platz eins mit zwei Punkten Vorsprung vor Bickenbach. Das Heimspiel gegen Heppenheim I wurde 5,5:2,5 gewonnen, keine Partie ging verloren. Es gewannen Frederic Kaiser (kampflos), Eckhart Ehmsen und Florian Hennemann, remis spielten Sören Zipp, Torsten Warnk, Bernd Goeke, Wolfgang Biesiada und Martin Holtorp.

Bensheim III verlor bei Tabellenführer SV Reichenbach 2,5:3,5. Während die Partien an den Brettern drei bis sechs relativ schnell remis endeten (Michael Eisenach, Klaus Holtorp, Reinhold Bosbach und Werner Dick), wurde an den Spitzenbrettern ausgiebig gekämpft. Die sehr gute Stellung an Brett zwei (Bernd Zubrod) verwandelte sich nach und nach zur Verlustpartie. An Brett eins spielte Philip Felde nur remis, da die Verteidigung des Gegners nicht zu durchbrechen war. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019