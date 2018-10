Respekt vor Annika Hermenau

Bensheim.Mit breiter Brust fahren die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II zum Oberligaspiel am Samstag (18 Uhr) zur HSG Wiesbaden. Die Truppe von Bensheims Trainerin Lisa Mößinger steht vor einer schweren Aufgabe. „Uns stellt sich ein starker Aufsteiger entgegen. Wiesbaden spielt aus einer sehr ordentlichen Abwehr heraus und eine Shooterin wie Annika Hermenau kann mit ihrer Klasse ein Spiel alleine entscheiden. Das haben wir in Bensheim oft genug gesehen“, zeigt die Trainerin Respekt vor dem kommenden Gegner mit der Ex-Flamesspielerin als Leistungsträgerin.

Wiesbaden steht zwar auf einem Abstiegsplatz, hat aber bereits zwei Siege aus vier Spielen geholt. Die Juniorflames sind ihrerseits gut in der Liga angekommen. Zwei Siege in Folge brachten den Sprung auf Platz drei. Doch Vorsicht ist geboten. Wie zuletzt setzt die Trainerin auf ihren Tempohandball und eine stabile Abwehr. „Wenn wir konsequent die Rückraumspielerinnen attackieren, werden wir die zwangsläufigen Fehler in Tore umsetzen“, zeigt sich Mößinger zuversichtlich. pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018