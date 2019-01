Revanche mit klarem Heimsieg

Bensheim.Die weibliche Handball-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbachhat das Oberliga-Heimspiel gegen Eintracht Baunatal 37:25 (22:14) gewonnen und sich damit für die 28:31-Hinspiel-Niederlage revanchiert.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten (11:11/18.) setzten sich die Juniorflames durch schnelle Angriffe und viele Tempogegenstöße schon bis zur Pause auf 22:14 ab. Auch nach der Pause machte die HSG-Abwehr viel Druck, die Torhüterinnen leiteten mit abgefangenen Bällen immer wieder schnelle Gegenangriffe ein, so dass es am Ende einen klaren Sieg gab. – Es spielten: Alena Michel, Desiree Schuster (Tor); Kathrin Jochem (1 Tor), Nathalie Krause (5), Clara Wimmer (2), Giulia Lützkendorf, Rugile Bartaseviciute (10/4), Laura Strehl (3), Vanessa Maluschke (5), Annika Schmit (2), Neele Orth (9), Marie Brandt (1).

Weibliche C-Jugend Oberliga: JSG Bürgstadt/Kirchzell – HSG Bensheim/Auerbach 18:33 (8:16). Nur eine Woche nach dem deutlichen Heimsieg stand für die HSG bereits das Rückspiel in Miltenberg an. Trotz zweier krankheitsbedingter Ausfälle nahm die Mannschaft von Trainerin Strehl diese Hürde und gewann nach einer konzentrierten Leistung erneut klar. Der Start in die Partie gelang deutlich besser als in der Vorwoche, bereits nach zehn Minuten stand eine klare 8:3-Führung zu Buche. Im Tor zeigte Emma Lissner einige schöne Paraden und auch im Angriff lief es weiter rund.

Lena Stitzel überragend

Die Gastgeberinnen, die über die gesamte Partie von Trommlern lautstark unterstützt wurden, kamen zwar motiviert aus der Pause und konnten zwischenzeitlich verkürzen, dann aber nahmen die Bensheimerinnen das Heft wieder in die Hand und setzten sich, angeführt von einer überragend spielenden Lena Stitzel, immer deutlicher ab. – HSG-Tore: Lena Stitzel (11), Antonia Müller (7), Melanie Vidakovic (4), Anna Bernt (3), Melina Greene (3), Jana Bechtold (2), Luana Ozimek (2), Mia Elsesser (1).

Weibliche C-Jugend Bezirksoberliga: HSG Bensheim/Auerbach II – HSG Fürth-Krumbach 23:21 (14:12). Nach der Weihnachtspause und dem unglücklich verlorenen Hinspiel wollten die Dotzauer-Schützlinge unbedingt einen Sieg einfahren. Dies zeigten sie in den ersten Minuten durch eine stabile Abwehr und ein konzentriertes Passspiel nach vorne. Nach einem frühen 2:5 schafften die Bensheimerinnen wieder den Anschluss, danach wechselte die Führung mehrmals.

In der zweiten Halbzeit lag stets die Heimmannschaft vorn, musste zwar den Ausgleich zum 20:20 hinnehmen, ging aber in den letzten Minuten wieder entschlossener zu Werke. Nebile Özer am Kreis legte mit zwei hervorragend herausgespielten Treffern gegen eine körperlich übermächtige Gegnerin die Grundlage zum Sieg. – HSG-Tore: Laetitia Holz (2), Nebile Özer (5), Paula Rauch (6), Lisa Schuster (5), Mara Stegmeier (2), Mareike Thomas (3). red

