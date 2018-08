RG ist bereit fürs Turnier

Bensheim.Die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Parcours aufgebaut, die Mähnen geflochten und die Hufe poliert: Die Bensheimer Reitergemeinschaft ist bereit für das Winzerfestturnier am Wochenende. Auf den Außenplätzen finden dann parallel Spring- und Dressurprüfungen statt. Am Start sind Einsteiger und Nachwuchsreiter, aber auch gestandene Sportler, wenn am Samstag- und am Sonntag-Nachmittag mit den M*-Springen und den L*-Dressuren die sportlichen Höhepunkte anstehen.

549 Meldungen wurden für das Turnier abgegeben. Die gastgebende Reitergemeinschaft ist nahezu in allen Wettbewerben vertreten. Chancen auf gute Platzierungen haben unter anderem Miriam Weiß und Sephora McElroy, die am vergangenen Wochenende bei den Kreismeisterschaften in Biblis jeweils den zweiten Platz in Dressur beziehungsweise Springen holten.

Spaß mit Pferd und Hund

Um den Spaßfaktor geht es beim abschließenden Fun-Wettbewerb (Sonntag, 16.15 Uhr). Hier herrscht in der Regel der meiste Trubel, wie Petra Krieger und Tina Brozska vom Vorstand berichten. Diesmal treten unter dem Motto „Jump and Dog“ jeweils Vierer-Teams gegeneinander an: Ross und Reiter sowie Hund und Läufer haben ihren eigenen kleinen Parcours zu meistern – am besten ohne Fehler und blitzschnell.

Viele Zuschauer gibt es auch, wenn sich die Jüngsten auf dem Gelände tummeln: bei Reiterwettbewerben und bei Führzügelprüfungen. „Da schaut in der Regel die ganze Familie zu“, erzählen die beiden Vorsitzenden. Ohnehin geht es ihnen vor allem um den Nachwuchs, schließlich zählt ein Großteil der 200 Mitglieder zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. „Das ist unser Antrieb – wenn die Augen vor Freude leuchten“, sagt Brzoska.

Das Winzerfest-Turnier ist eine wichtige Gelegenheit für die Reitergemeinschaft, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gerade erst hat der Verein in neue Boxen investiert, einige warten noch auf neue vierbeinige Bewohner. Das nächste Projekt ist schon in Arbeit: „Wir planen neue Ganztagespaddocks“, berichtet Krieger. Dort können sich die Pferde – ganz nach Lust und Laune – drinnen oder draußen aufhalten. red

Info: www.reitergemeinschaft- bensheim.eu

