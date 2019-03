RGB-Turnier mit neuem Wettbewerb

Bensheim.Am Wochenende findet auf der Anlage der Reitergemeinschaft Bensheim an der Neuhofstraße wieder das traditionelle Hallenturnier statt. Viele Reitbegeisterte haben ihre Anmeldung für diesen Wettbewerb abgegeben, die Veranstalter rechnen am Samstag und Sonntag mit insgesamt 420 Starts.

Ein straffes Programm steht an, bei dem wie in den Vorjahren der Schwerpunkt auf Kinder- und Nachwuchswettbewerben liegt. Ebenso gibt es wieder die so genannte „Reitpferdeprüfung“, bei der junge Pferde, die noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen, ganz behutsam Turnier- und Wettkampfluft schnuppern und ihr Talent zeigen können.

Zum ersten Mal ausgetragen wird in diesem Jahr am Sonntagnachmittag ein Geschicklichkeitswettbewerb für Reiter und Pferd. Dabei sind auf Zeit mehrere Stationen wie Slalom, „rückwärts einparken“ sowie balancieren oder Ringe werfen vom Pferd aus zu absolvieren. Bereits am Samstagnachmittag werden sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer wieder viel Spaß haben beim schon fest etablierten „Jump & Run“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019