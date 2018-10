Richtungsweisend für Starkenburgia

Heppenheim.Die Kreisoberliga-Fußballer des FC Starkenburgia Heppenheim haben unter Interimstrainer Jan Harder zwei Spiele absolviert. Auf den Einstandssieg beim SV Fürth folgte die knappe Heimniederlage gegen den neuen Spitzenreiter FSG Riedrode. Tabellarisch hatten diese Resultate immerhin eine kleine Auswirkung: Die Starkenburgia hüpfte vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz.

Jetzt warten zwei richtungsweisende Begegnungen binnen fünf Tagen auf die Heppenheimer. Heute (19.45 Uhr) steht das Wiederholungsspiel beim FV Hofheim an, am Sonntag folgt die Aufgabe bei Anatolia Birkenau – beide stehen auf den Plätzen zwölf und dreizehn in Reichweite der Starkenburgia. kar/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018