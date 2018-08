Riesiger Meisterjubel in grün-weiß

Die Mannheimer Grün-Weiß-Tenniscracks stemmten im Freudentaumel immer wieder die silberne Meistertrophäe in die Höhe. © Binder/mm

Mannheim.Am Ende standen die Bundesliga-Tennishelden von Grün-Weiß Mannheim freudetrunken im goldenen Konfettiregen und stemmten immer wieder den Meisterpokal in die Höhe. Untermalt wurden die Jubelszenen am Feudenheimer Neckarplatt vom Titelklassiker „We Are The Champions“ und tosendem Applaus von den Fans.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dass wir jetzt deutscher Meister sind. Es war ein

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1910 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.08.2018