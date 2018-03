Anzeige

Bergstraße.Spielermangel führt zu einem weiteren Rückzug in den Fußball-Amateurklassen: Der SC Rodau sieht sich nicht mehr in der Lage, in der Kreisliga D, Gruppe I, eine spielfähige Mannschaft zu stellen und zieht seine Reserve mit sofortiger Wirkung zurück.

Das teilte Klassenleiter Helmut von der Heydt (Reichenbach) mit. Alle noch ausstehende Begegnungen des SC werden mit 3:0 für den jeweiligen Gegner gewertet.

Folgende D-Liga-Nachholspiele sind am Sonntag (4.) terminiert: VfR Bürstadt II – SV Schwanheim II (12.45 Uhr), Starkenburgia Heppenheim II – Sportfreunde Heppenheim II, SV Zwingenberg II – SG Lautern (beide 13 Uhr), SG Winterkasten/Gadernh. II – SV/BSC Mörlenbach II (in Gadernheim), SV Kirschhausen II – FC Italia Bensheim, TSV Hambach II – TSV Gadernheim (alle 13.15 Uhr). all