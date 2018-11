Rodau trifft nicht und wird getroffen

Bergstraße.Der SC Rodau verkaufte sich in der Fußball-Kreisliga B im Heimspiel gegen den SV Kirschhausen teuer, musste am Ende aber eine 1:4-Niederlage hinnehmen. Diese geht in Ordnung, fiel aber um ein Tor zu hoch aus. Die Begegnung hätte aber auch einen anderen Verkauf nehmen können, wenn die Gastgeber in der Anfangsphase ihre Chancen genutzt hätten.

„Wir hatten gleich drei dicke Chancen, um in Führung zu gehen, Kirschhausen machte aus seiner ersten Chance gleich ein Tor und das war dann schon so etwas wie eine Vorentscheidung“, berichtete Rodaus Abteilungsleiter und Interimstrainer Kevin Jährling. - Tore: 0:1, 0:2 Behrmann (11., 45.), 0:3 König (58.), 0:4 Schäfer (69.), 1:4 Mitsch (85.). nico/p

FSG Bensheim – SV/BSC Mörlenbach 0:5. Die einseitige Partie war bereits zur Pause entschieden. Da führte der Gast aus dem Weschnitztal bereits mit 0:4 und konnte im zweiten Spielabschnitt beruhigt zwei Gänge runterschalten, ohne Gefahr zu laufen, das Heft aus der Hand zu geben. – Tore: 0:1 Monachello (2.), 0:2 Müller (7.), 0:3 Spiels (21.), 0:4 Goderbauer (23.), 0:5 Müller (65.). nico/p

TSV Hambach – TG Trösel 1:3. Vor allem in Abschnitt eins war Trösel klar besser, aggressiver und willensstärker und verdiente sich so die drei Punkte. „Wenn es um die Wurst geht, klappt es nicht. Das reicht nicht, um eine Spitzenmannschaft zu sein“, konstatierte TSV-Spielausschussmitglied Reinhard Wolff. – Tore: 0:1 Christopher Jöst (18.), 0:2 und 0:3 Zink (26., 45.+2), 1:3 Flo Schäfer (67.). kar/ü

