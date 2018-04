Rodau trifft „nur“ neunmal

Anzeige

Bergstraße.Der SC Rodau kam bei einem erschreckend schwachen Tabellenvorletzten VfL Birkenau II zu einem 9:4 (7:1)-Kantersieg und kann für eine weitere Saison in der Fußball-Kreisliga B planen, denn der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nun zehn Punkte.

„Das sollte reichen. Mit einem weiteren Dreier wären wir ganz bestimmt auf der sicheren Seite“, so Trainer und Abteilungsleiter Kevin Jählring, der mit seinem Team aber nur bedingt zufrieden war mit der Vorstellung in Birkenau, „denn schon vor der Pause hätten wir bei einer konsequenteren Chancenverwertung höher führen müssen. Und dann stellten wir das Fußballspielen leider ein, so dass wir die zweiten 45 Minuten sogar 2:3 verloren, was gegen so einen harmlosen Gegner eigentlich inakzeptabel ist.“ – SC-Tore: Ahmad (18.), Schuch per Hattrick (32, 34., 36.), Brunken (41.), Pacholzcyk (44.), Mitsch (45., 69.), Oehner (65.); VfL-Gegentreffer: Berisha (1:0), Lamin (2:7, 3:9), Hauisl (4:9). hs

Ol. Lampertheim – VfR Fehlheim II 1:3. Ein verdienter und eminent wichtiger Auswärtssieg der Fehlheimer, die damit weiterhin die besten Karten auf das Erreichen des zweiten (Aufstiegsrelegations-)Platzes besitzen. Im erstenAbschnitt begegneten sich die beiden Teams noch auf Augenhöhe und der 1:1-Halbzeitstand ging somit durchaus in Ordnung.