Rodau.Mit Robert Richter, Marco Göbel und Mario Deichert nimmt der SC Rodau am 2. StayAtHome-Cup des HFV als eines von 202 Teams teil. Dieser e-Sport-Wettbewerbn wird ab heute (27.) zunächst in Nord- und Süd-Vorrundengruppen ausgetragen. Bis zum 31. Januar werfden die besten FIFA-Zocker in Hessens Fußballclubs ermittelt. red

