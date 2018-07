Rodauer können zur Kerwe nicht jubeln

Bergstrasse.Für den Fußball-A-Ligisten SC Rodau war die Nullnummer im Kerwe-Heimspiel gegen die SG Riedrode II enttäuschend, für den Vorletzten aus dem Ried der erste Punktgewinn im elften Saisonspiel. Die Gastgeber gaben zwar klar den Ton an, scheiterten aber, so Pressewart Edmund Becker, an ihrer Umständlichkeit, ihrer Abschlussschwäche sowie am glänzend aufgelegten SGR-Torhüter Planert. Dieser parierte

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1589 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.10.2011