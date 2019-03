Rodauer überrollen die FSG

Bergstraße.Das war deutlich. Mit einer 10:1-Packung schickte der SC Rodau das Schlusslicht von der FSG Bensheim nach Hause und landete damit den dritten Sieg in Folge in der Fußball-Kreisliga B. Und wäre der Sportclub mit seinen Torchancen nicht so großzügig umgegangen, hätte der Kantersieg sogar noch deutlicher ausfallen können.

„Bensheim war heute für uns nur ein besserer Trainingspartner, auch

...