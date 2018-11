Ron Hachenberger übernimmt beim SC Rodau Verantwortung

Rodau.Die Abstiegszone ist für den Fußball-B-Ligisten SC Rodau nach der bitteren 1:4-Heimniederlage gegen den SV Kirschhausen in bedrohliche Nähe gerückt. Gelegenheit, den ersten Punktgewinn in der Rückrunde der Saison 2018/19 zu verbuchen, bietet sich jedoch nicht mehr in diesem Jahr, denn die ursprünglich für den morgigen Samstag terminierte Begegnung gegen den SV/BSC Mörlenbach wurde auf den 17.

...