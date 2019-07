Ronald Schwinn zu Dank verpflichtet

„50 Jahre Schreiber mit Leidenschaft“, BA-Bericht vom 13. Juli:

Als Sportjournalist 50 Jahre tätig tätig zu sein und dann auch noch bei nur einem Arbeitgeber ist eine außergewöhnliche Leistung. Sie dürfte sich kaum mehr wiederholen. Herzlichen Glückwunsch dazu, Herr Schwinn. Da ich fast die gesamte Zeit mitverfolgt und manchmal auch im Kontakt zur BA-Sportredaktion stand, hat mich der Artikel vom Samstag besonders berührt.

Als langjähriger Fußballer (1959 bis 1995) bei der SSV Reichenbach und kurzzeitig bei der SG Lautern verfolgte ich besonders die montägliche Berichterstattung über die Wochenendspiele im BA. Dabei war ich in den 1970-er Jahren mit den Artikeln von Ronald Schwinn nicht immer einverstanden. Manchmal fand ich, dass er die Bensheimer Vereine über- und die Lautertaler unterbewertete. Doch das dürfte damals auch meinem Alter geschuldet gewesen sein.

Dies änderte sich, als ich für fünf Jahre die Altherrenschaft der SSV betreute (1975 bis 1979) und über deren Spiele im BA berichtete. Dass diese Artikel überhaupt veröffentlicht wurden, war keine Selbstverständlichkeit und es war in erster Linie Ronald Schwinn zu verdanken, dass dies regelmäßig geschah.

In den 1980-Jahren konnten die Lautertaler ihn dann hautnah erleben. Für den SSV organisierte ich damals die Lautertaler Würfelmeisterschaften. Darüber berichtete „rs“ nicht nur umfassend in Bild und Text, sondern war auch selbst aktiv. Und wie. Mit fast schon sportlichen Leistungen versuchte er aus Becher und Würfeln das Optimale herauszuholen. Und es gelang ihm. Als einziger Titelträger wiederholte er seinen Erfolg und schaffte zudem noch eine Vizemeisterschaft.

Über meinen fast schon als selbstquälerisch zu bezeichnenden Hang zum Problemverein Schalke 04 berichtete Ronald Schwinn dann 2008 nach einem Besuch in der Veltins-Arena und der Stadt Gelsenkirchen. Seitdem war er noch oft in Lautertal und beim SSV, verfolgte vor allem den Aufstieg der ersten Mannschaft in die A-Klasse. Mit seiner Arbeit als Sportjournalist im BA hat Ronald Schwinn den Fußball im Kreis Bergstraße wesentlich gefördert. Auch dafür sind ihm Aktive und Vereine zu Dank verpflichtet.

Heinz Eichhorn

Lautertal

