Rückschlag, da zu viele Schwächen

Fehlheim.Rückschlag für den VfR Fehlheim in der Fußball-Gruppenliga: Die „Rasenspieler“ kassierten im Heimspiel gegen den TSV Lengfeld eine 3:4-Niederlage. Das wurmte Fehlheims Trainer Martin Weinbach. Von den Spielanteilen und auch in Sachen Chancen war der VfR dem Gast überlegen. Dass er den Platz dennoch als Verlierer verlassen musste, lag für den Übungsleiter an verschiedenen Faktoren.

„Wir

...