Rückschlag für die TSV Auerbach

Bergstraße.Nicht wiederzuerkennen war in der Fußball-Kreisoberliga die TSV Auerbach, die im Heimspiel gegen Anatolia Birkenau nicht über ein 1:1 hinauskam. Überzeugten die Auerbacher in der Vorwoche in Riedrode durch Kampf, Einsatz und phasenweise auch Spielwitz, so ließ man dies gegen einen unbequem und teilweise unorthodox spielenden Gast vermissen. Dennoch hätte die TSV auf Grund eines

...