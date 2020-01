Rückschlag für SG Bensheim

Bensheim.Die erste Mannschaft der SG 31 Bensheim hatte keinen guten Tag und verlor ihr Heimspiel der Schach-Verbandsliga Süd gegen die VSG 1880 Offenbach mit 3:5.

Nur Werner Riebel und Gerhard Bosbach konnten ihre Partien siegreich gestalten, zwei halbe Punkte kamen noch durch Yannik Keller und Tobias Wenner dazu. Bensheim fiel damit auf Rang drei zurück, mit vier Punkten Abstand zum Tabellenführer SC Heusenstamm.

Landesklasse Süd: SC FK Babenhausen – SG 31 Bensheim II 2,5:5,5. Das Landesklasse-Team kommt dagegen immer besser in Schwung und katapultierte sich mit ungefährdeten Sieg aus der Abstiegszone in das Mittelfeld auf Platz fünf. Der Klassenerhalt ist indes noch lange nicht in trockenen Tüchern. Den ersten vollen Punkt des Tages holte relativ früh Eckhart Ehmsen. Nach dreieinhalb Stunden stand es bereits 4:0 für Bensheim durch weitere Siege von Sören Zipp, Uwe Hasselbacher und Torsten Warnk. Babenhausen konnte verkürzen, da Florian Hennemann und Bernd Goeke verloren. Nach hartem Kampf gewann Frederic Kaiser seine Partie und Michael Uhl konnte in einem schwierigen Endspiel das Remis halten. red

