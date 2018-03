Rupp beklagt Offensiv-Flaute seiner Tvgg

Anzeige

Lorsch verkürzte zwar auf 13:15 und 14:16, aber letztlich lief auch die Zeit davon, um die Partie noch einmal zu kippen. Trotz der Niederlage verteilte Frank Rupp ein Sonderlob: „Angela Kärchner hat heute in Angriff und Abwehr einen sehr souveränen Part gespielt.“ – Tvgg-Tore: Carolin Fassoth, Angela Kärchner, Marie Hafner (je 3), Laura Sax (2), Anke Rettig (2/1), Nadine Gärtner (1).

HC VfL Heppenheim – ESG Erfelden 27:15 (15:3). Philip Meili, Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten HC VfL Heppenheim, war begeistert: „Die Abwehr in der ersten Hälfte war allererste Sahne.“ Tatsächlich legten die Kreisstädterinnen mit ihrer beweglichen, aggressiven Defensive in Verbindung mit einer starken Torhüterleistung den Grundstein zum Sieg. Gerade einmal drei Gegentreffer kassierte Heppenheim im ersten Abschnitt, führte 8:1 und 13:2, ehe es mit einem 15:3 in die Pause ging.

„Nach dem Seitenwechsel haben wir dann einiges ausprobiert und viel gewechselt, wodurch die Deckung nicht mehr ganz so stabil war“, so Meili, „Dennoch haben wir noch schöne Treffer markiert und in Gefahr sind wir nicht mehr geraten.“

Über 19:5 und 22:9 ging es zum souveränen 27:15-Heimsieg, mit dem man als Aufsteiger sogar die Chancen auf die Meisterschaft wahrt. – HC VfL-Tore: Jennifer Dickson, Mareike Hamel (je 5/3), Tina Meierhöfer (5), Kristina Rasch (3), Johanna Meyer, Laura Elsesser, Alicia Vitoria Vinagre (je 2), Sandra Strauch, Laura Jochem, Eva-Marie Flaig (je 1). mep

