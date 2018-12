Russ bleibt bei Eintracht

Frankfurt.Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Abwehrspieler Marco Russ um ein Jahr bis 2020 verlängert. „Marco ist ein Frankfurter Urgestein und hat sehr viel mit dem Club erlebt. Für viele junge Spieler ist er mit seinem großen Erfahrungsschatz ein wichtiger Bezugspunkt“, sagte Sport-Vorstand Fredi Bobic.

Russ spielt seit 1996 bei der Eintracht und durchlief mehrere Jugendabteilungen. Seine größten Erfolge mit der SGE feierte der 33-Jährige, der 2016 eine Hodenkrebserkrankung überstanden hatte, im DFB-Pokal. 2006 und 2017 stand er im Finale, in diesem Jahr gelang mit dem 3:1 gegen den FC Bayern der erste nationale Titel. „Wir haben gemeinsam noch einiges vor, und ich möchte auch weiterhin meinen Beitrag dazu leisten“, sagte Russ.

Bereits am Sonntag hatte die Eintracht die Vertragsverlängerung mit Defensivspieler Makoto Hasebe bis 2020 verkündet. Und eine weitere wichtige Personalie konnte vor Weihnachten geklärt werden: Auch der Schweizer Gelson Fernandes hat seine Zusage bis 2020 gegeben.

Heute Derby in Mainz

Die Eintracht muss im Jahresendspurt weiter auf seine Abwehrspieler David Abraham und Makoto Hasebe verzichten. Das Duo wird für die Spiele beim FSV Mainz 05 am heutigen Mittwoch (20.30 Uhr) und gegen Bayern München am Samstag nicht zur Verfügung stehen, wie Trainer Adi Hütter am Dienstag auf der Pressekonferenz berichtete. Der Japaner Hasebe (Oberschenkelprobleme) sei „kein Thema für die restlichen Spiele“. Auch bei dem an der Wade verletzten Kapitän Abraham „kann man davon ausgehen, dass es sich nicht ausgehen wird“, betonte Hütter.

Für das Rhein-Main-Derby will der Österreicher die Bundesliga-Bilanz seines Teams in Mainz ausblenden. Dort ist die Eintracht noch ohne Sieg. „Serien soll man nicht großartig zum Thema machen. Es gilt, dass man versucht, die Serie zu brechen. Dafür brauchen wir ein sehr, sehr gutes Spiel“, sagte Hütter.

Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz zeigt viel Respekt: „Die Eintracht macht es gerade herausragend und nimmt die Euphorie aus Europa in die Bundesliga mit.“ Schwarz will nach der 1:4-Niederlage bei RB Leipzig Wiedergutmachung. Mögliche Änderungen hängen vom gewählten System gegen die offensiv starken Frankfurter ab. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018