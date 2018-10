Rybakov rüttelt Tvgg wach

Lorsch.Zwei Kantersiege in Folge ist gerade für einen Aufsteiger aller Ehren wert: Die Handballer der Tvgg Lorsch gewannen eine Woche nach dem 37:21 gegen Erbach nun auch beim TuS Griesheim überraschend deutlich mit 32:21 (13:16) und verbesserten sich damit auf Platz neun im Bezirksoberliga-Klassement. Allerdings sah es in der ersten Hälfte gar nicht nach einem Sieg für die Klosterstädter aus. Das Team um Spielertrainer Dennis Rybakov verschlief den Start, lag nach elf Minuten mit 2:8 hinten und auch beim 4:10 (17.) sprach alles für das junge Team der Gastgeber.

Bis zur Pause gelang es Lorsch zumindest, wieder auf drei Tore ranzukommen, aber die Spieler mussten sich in der Kabine ein paar deutliche Worte von ihrem Trainer anhören: „Das war richtig schlecht, was wir in den ersten 30 Minuten gezeigt haben und das muss man dann auch in aller Klarheit ansprechen“, so Rybakov mit Blick auf den harmlosen Angriff und die indisponierte Deckung: „Da haben wir jegliche Bewegung und jeden Körperkontakt vermissen lassen“, ärgerte sich der erfahrene Coach.

Seine Spieler haben den Ausführungen ihres Trainers offensichtlich gut zugehört: Beim 16:16 (34.) war der Ausgleich geschafft und nach dem 19:20 (45.) kam eine Phase, die selbst Rybakov in seiner langen Karriere in dieser Form noch nicht erlebt hatte: Mit einem 13:0-Lauf drehte Lorsch die Partie eindrucksvoll zu seinen Gunsten, führte zwei Minuten vor dem Ende mit 32:20, ehe Griesheim noch den Schlusspunkt zum 21:32 setzte.

„Am Ende ist unser Sieg sicherlich um ein paar Tore zu hoch ausgefallen“, gab Rybakov anschließend zu, „aber natürlich war das für uns als Aufsteiger enorm wichtig, auch hier die Punkte mitzunehmen.“ Ein Sonderlob verteilte er an Christopher Schierk und Torbjörn Müller, „die eine sehr gute Leistung zeigten. Aber man muss insgesamt in der zweiten Hälfte die Deckung loben, die zusammen mit Torhüter Andre Knoll kaum mehr etwas zugelassen hat“, resümierte der Tvgg-Coach. – Tvgg-Tore: Krieger (9/6), Schierk (6), Albert (4), Horn, Wiegand, Bohrer (je 3), Rybakov (2), Wachtel, Müller (je 1). mep

SV Erbach – MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten 30:37 (12:17). Während erbach in der Offensive eine durchaus ordentliche Vorstellung bot, passte in der Abwehr wenig zusammen. „Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. 37 Gegentreffer sind viel zu viel“, kritisierte Erbachs Abteilungsleiter Thomas Flath nach einer Partie, in der den Gastgebern durch Paul Buschendorff zwar das erste Tor der Partie gelang (2.), die dann aber einem Vier-Tore-Rückstand hinterliefen (1:5, 8.). „Gegen eine körperlich so starke und auch erfahrene Mannschaft wie Rüsselsheim ist es nicht leicht, einen solchen Rückstand aufzuholen“, erklärte Flath, der mit Einstellung und Körpersprache durchaus einverstanden war: „Das war eine klare Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Spielen.“ – SVE-Tore: Skrobic (12), Lukas Müller (5), Buschendorff (4), Röder, Schwiersch (je 3), Grebe, Kleinbauer, Fischer (je 1). ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018