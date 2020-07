Saison endet vor dem ersten Kampf

Bergstraße.Der Hessische Ringer-Verband (HRV) hat die Verbandsrunde 2020 abgesagt. Diese Entscheidung traf der Verband nach einer Sitzung der beteiligten Vereine. 28 Clubs hatten 34 Mannschaften für die hessischen Ligen gemeldet – von diesen sahen sich (unter den gegenwärtigen Bedingungen) 18 nicht in der Lage, eine Mannschaftsrunde zu bestreiten. Zehn Vereine wollten die Entscheidung noch offen halten. „Bei diesem Abstimmungsergebnis gibt eine Verbandsrunde keinen Sinn“, meinte HRV-Präsident Karl Rothmer.

Der Präsident befürwortete eine Verbandsrunde, wollte dafür aber eine Zweidrittelmehrheit der Vereine hinter sich sehen. Vereinen, die nicht teilnehmen wollten, sollten keine Sanktionen drohen und für die Verbandsrunde 2021 sollte die Ligeneinteilung für 2020 gelten. „Ich würde wetten, dass wir Sportler und Vereine verlieren werden, wenn wir keine Verbandsrunde austragen“, lautete Rothmers Begründung für eine Verbandsrunde, die er sich auch mit einem reduzierten Teilnehmerfeld hätte vorstellen können.

KSV Rimbach wollte aufsteigen

Bei der Mehrheit der Vereine überwogen aber die Zweifel, es standen zu viele offene Fragen im Raum. Einige Vereine konnten bisher nicht in den gemeindeeigenen Hallen trainieren. Auch die Hygieneregeln seien unklar, zumal diese sich in Bayern und Hessen unterschiedlich gestalteten. Hösbachs Vorsitzender Reimund Heeg formulierte drei Eckpunkte für eine Durchführung der Mannschaftskämpfe: Es dürften keine Corona-Tests gefordert werden, es dürfe nicht ohne Zuschauer gerungen werden und es dürfe keine Begrenzung unter 200 Zuschauern geben. Genau diese Punkte sah die Mehrheit der Vereinsvertreter aber nicht gewährleistet.

Die Enttäuschung beim KSV Rimbach war nach der Absage der Verbandsrunde groß. Eigentlich wollte der Oberliga-Vizemeister in diesem Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen – jetzt müssen die Rimbacher zusehen, dass sie überhaupt Wettkämpfe bestreiten können. „Wir wollten unbedingt ringen“, sagte Oliver Schmitt, der Sportliche Leiter des KSV. Vereinsvorsitzender Stefan Eckert stimmte für eine Oberliga-Runde. Nachdem der ASV Schaafheim sofort erklärt hatte, nicht antreten zu wollen, schloss sich der SV Fahrenbach an. „Es wäre immer noch eine Oberliga-Runde mit sechs Mannschaften möglich gewesen“, sagte Schmitt.

Fahrenbach stimmte für Absage

Er versteht nicht, dass die finale Entscheidung schon jetzt gefällt werden musste. „Man hätte ja bis Ende Juli abwarten können. Es ändert sich doch Woche für Woche etwas“, meinte Schmitt. Der KSV Rimbach überlegt nun, eine Runde ligaübergreifend auf die Beine zu stellen. „Von 28 Vereinen wollten zehn ringen. Vielleicht können wir auch länderübergreifend etwas organisieren“, sagte Schmitt, nachdem am Samstag auch die Saison in Nordbaden abgesagt worden war. Vereine, die eine gute Jugendarbeit leisten, seien die Angeschmierten, meinte Schmitt. Er befürchtet nämlich, dass Nachwuchsringer verloren gehen.

„Wir sind der Meinung, dass das Risiko zu hoch ist. Die Gesundheit steht im Vordergrund“, sagte Simon Schröder, Sportlicher Leiter des SV Fahrenbach, dessen Verein gegen eine Verbandsrunde stimmte. Natürlich sei eine Absage hart, zumal die Fahrenbacher schon im Rahmen der Hygieneregeln trainieren. „Von manchen Vereinen ist es ein bisschen blauäugig, wenn sie denken, dass wir in drei Monaten vielleicht so viel weiter sind, dass man ohne Tests und Zuschauerbegrenzungen ringen kann“, sagte Schröder. beg/hg/ü

